Песков заявил, что Россия не отказывается от курса на денацификацию Украины

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва не отказывается от курса на денацификацию Украины, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не так", - сказал представитель Кремля. Таким образом он отреагировал на прозвучавшее в Киеве мнение, что Москва якобы отказалась от этого курса, поскольку слово "денацификация" не звучит на российско-украинских переговорах.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин получает различные предложения о ведении спецоперации на Украине, и именно он принимает решения, к каким средствам прибегать.

Так он прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту, в котором руководитель региона призвал отдать приказ о "быстром, четком, качественном" "захвате" Киева, Харькова и других городов и закончить военную операцию за один-два дня.

"Это не моя компетенция - комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию, в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эти заявления.