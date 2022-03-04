Песков объяснил призыв сенатора из США "убить Путина" тем, что "многие едут рассудком"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил призыв американского сенатора Линдси Грэма к убийству главы российского государства Владимира Путина тем, что при русофобском припадке "многие едут рассудком".

"К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание русофобского припадка, я бы сказал", - заметил представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу. Он признался, "что в такой ситуации очень сложно подобрать слова".

"Конечно, в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума, поэтому многие, к сожалению, едут рассудком", - считает Песков.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что такой призыв Грэма является преступным, посольство РФ требует от США официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний.