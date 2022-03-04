Матвиенко уверена, что Россию и Украину вновь "свяжут узы дружбы и сотрудничества"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что после "освобождения от киевского режима" в ходе военной операции Украина и Россия вновь начнут сотрудничать.

"Они (Вооруженные силы РФ - прим. ТАСС) сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества", - сказала Матвиенко в среду на заседании палаты.

Она добавила, что военная операция, в частности, проводится, чтобы "с территории Украины никогда не исходила угроза в сторону России".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.