Москалькова: закон о наказании за фейки о ВС РФ порожден общественным запросом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ порожден общественным запросом и соответствует потребностям сегодняшнего дня, при этом важно избежать злоупотреблений при его применении. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу в ходе поездки в Ростов-на-Дону.

Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.

"Закон отвечает потребностям сегодняшнего дня, он порожден общественным запросом. Люди запутались, где правда, а где ложь. Это не информация об обычных событиях, связанных с бытовой жизнью или с личной жизнью кого-нибудь. И конечно, когда мы получаем информацию о том, что погибло [якобы] 7 тыс. людей, наших граждан России, то это не может не воздействовать на человека, на его мировоззрение. И очень важно, чтобы каждый, кто распространяет такую информацию, понимал гражданскую ответственность. Законодатели отреагировали на это своим инструментарием, введением ответственности за ложную информацию, которая наносит огромный вред. Не только психологический, но и имеющий значение для вообще формирования жизненной позиции", - сказала Москалькова.

По ее словам, необходимо обратить внимание на практику применения нового законодательного акта.

"Теперь дело за правоприменительной [практикой]. Важно, чтобы не была искажена сама идея и целевая установка законодателя, не было злоупотреблений и это не превратилось в нарушение права на свободу слова", - отметила уполномоченный.

О законе

Согласно принятому закону, в Уголовном кодексе (УК) РФ появится статья 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом, если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Госдума в пятницу также приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.