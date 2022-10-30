Пригожин обратился к генпрокурору с просьбой проверить деятельность YouTube

Бизнесмен предложил признать деятельность Google нежелательной на территории России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Предприниматель Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube. Об этом в воскресенье заявила пресс-служба компании "Конкорд" во "ВКонтакте".

"Пресс-служба уведомляет: Евгений Викторович Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе сказано, что во время проведения военной операции на Украине на YouTube "началась информационная война". Также там отметили, что на платформе публикуется русофобский контент и призывы к свержению власти в России.

Отмечается, что заявление Пригожина содержит предложение о признании деятельности компании Google нежелательной на территории РФ.

18 октября в пресс-службе Минцифры России сообщали, что планов по блокировке видеохостинга YouTube на территории страны по-прежнему нет.