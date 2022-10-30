Путин поздравил участников собрания по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы

Президент отметил созидательную работу общества

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам и гостям торжественного собрания по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы, отметив созидательную работу общества, способствующую упрочению российско-китайских отношений. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Уверен, что многоплановая, созидательная работа общества будет и впредь способствовать упрочению российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также сохранению и преумножению традиций дружбы и добрососедства, объединяющих наши народы", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что за прошедшие десятилетия эта неправительственная организация объединила в своих рядах видных общественных деятелей, известных ученых, представителей культуры и образования.

Путин подчеркнул, что в России уделяется серьезное внимание привлечению российской молодежи к изуению китайского языка, истории и культуры этой страны, а также распространению и популяризации научной и просветительской литературы. "Многое делается для развития гуманитарного сотрудничества, расширения побратимских связей по линии городов и регионов", - заключил глава РФ и пожелал всем дальнейших успехов и всего самого доброго.

29 октября 1957 года в Москве было проведено учредительное собрание с целью создания Общества советско-китайской дружбы.