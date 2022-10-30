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обновлено 30 октября, 16:48
Военная операция на Украине

Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом

Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что "противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны"

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Война против России ведется очень широким фронтом, боевые действия в зоне СВО - лишь ее часть. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

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"Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война - такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры", - сказал он.

Кириенко отметил, что цель войны - "попробовать лишить [Россию] права на будущее". "Это война за образ будущего. <...> Я исхожу из того, что будущее обязательно надо придумывать и проектировать. Конечно, при этом надо отдавать себе отчет, что реальное будущее никогда не будет соответствовать проекту", - сказал он.

Кириенко отметил, что для того, чтобы проектируемое будущее стало реальным, необходимо соблюсти два условия. "Первое условие - это должно опираться на имеющейся фундамент. <...> Какой бы красивой ни была идея, если она не опирается на реальный фундамент, тогда, действительно, это прожектерская фантазия, реализована она не будет. В этом смысле абсолютно согласен, что этот образ будущего выращивается, исходя из имеющегося фундамента, традиций, инфраструктуры, истории", - сказал он.

"Второе условие - образ будущего, придуманный, спроектированный или выращенный, становится реальностью, только если в него поверит критическая масса людей, которые готовы действовать ради того, чтобы это будущее стало реальностью. Тогда оно действительно превращается в реальные изменения", - подчеркнул Кириенко.

Мировые изменения

Период тектонических мировых изменений, затрагивающих почти все сферы жизни, только начался, они необратимы, заявил Кириенко.

"Мир меняется на наших глазах, он уже изменился, и эти изменения необратимы. Но, пожалуй, еще важно, что, несмотря на всю тектоническую масштабность этих изменений, они не закончены. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни", - сказал он.

В качестве примеров таких сфер Кириенко назвал, в частности, климат, технологии, систему политического устройства и баланса в мире. "Они потому и тектонические, что затрагивают практически все сферы жизни. Это значит, что так, как было, уже точно не будет. Это реальность, с которой мы сегодня столкнулись", - подчеркнул Кириенко.

"Мы все живем в эпоху перемен, скорость этих перемен только нарастает. Нам крайне важно, принимая этот вызов, удержать принцип, что любой кризис - это всегда время возможностей. Да, это сложно, тяжело, это не будет просто. Это сейчас непросто и не будет просто, но это время возможностей. Это <...> то, на что будут направлены силы", - добавил он. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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