Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что "противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны"

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Война против России ведется очень широким фронтом, боевые действия в зоне СВО - лишь ее часть. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

"Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война - такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры", - сказал он.

Кириенко отметил, что цель войны - "попробовать лишить [Россию] права на будущее". "Это война за образ будущего. <...> Я исхожу из того, что будущее обязательно надо придумывать и проектировать. Конечно, при этом надо отдавать себе отчет, что реальное будущее никогда не будет соответствовать проекту", - сказал он.

Кириенко отметил, что для того, чтобы проектируемое будущее стало реальным, необходимо соблюсти два условия. "Первое условие - это должно опираться на имеющейся фундамент. <...> Какой бы красивой ни была идея, если она не опирается на реальный фундамент, тогда, действительно, это прожектерская фантазия, реализована она не будет. В этом смысле абсолютно согласен, что этот образ будущего выращивается, исходя из имеющегося фундамента, традиций, инфраструктуры, истории", - сказал он.

"Второе условие - образ будущего, придуманный, спроектированный или выращенный, становится реальностью, только если в него поверит критическая масса людей, которые готовы действовать ради того, чтобы это будущее стало реальностью. Тогда оно действительно превращается в реальные изменения", - подчеркнул Кириенко.

Мировые изменения

Период тектонических мировых изменений, затрагивающих почти все сферы жизни, только начался, они необратимы, заявил Кириенко.

"Мир меняется на наших глазах, он уже изменился, и эти изменения необратимы. Но, пожалуй, еще важно, что, несмотря на всю тектоническую масштабность этих изменений, они не закончены. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни", - сказал он.

В качестве примеров таких сфер Кириенко назвал, в частности, климат, технологии, систему политического устройства и баланса в мире. "Они потому и тектонические, что затрагивают практически все сферы жизни. Это значит, что так, как было, уже точно не будет. Это реальность, с которой мы сегодня столкнулись", - подчеркнул Кириенко.

"Мы все живем в эпоху перемен, скорость этих перемен только нарастает. Нам крайне важно, принимая этот вызов, удержать принцип, что любой кризис - это всегда время возможностей. Да, это сложно, тяжело, это не будет просто. Это сейчас непросто и не будет просто, но это время возможностей. Это <...> то, на что будут направлены силы", - добавил он.