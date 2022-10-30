Новосибирский глава считает, что Россия должна формировать новую глобальную справедливость

По словам Андрея Травникова, последние 20 лет Москва неоднократно давала сигналы о том, что не будет мириться с существующей системой международных взаимоотношений

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Миссия России на данный момент заключается в защите справедливости в мире, Москва возглавляет связанные с этим процессы. Такое мнение в воскресенье на всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России" высказал председатель комиссии по направлению "Наука" Госсовета, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Мне кажется, исходя из всего, что сегодня мы наблюдаем, можно сказать, что миссия России - это быть во главе защиты справедливости. Мы, по сути дела, находимся во главе формирования новой глобальной справедливости", - сказал Травников.

Как отметил глава региона, два последние десятилетия Россия неоднократно давала сигналы о том, что существующая система международных взаимоотношений несправедлива, и Москва не может с этим мириться. Проявления несправедливости, по его словам, наиболее выражены в сферах безопасности, международных и гуманитарных отношениях.

Участниками Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России" стали более 200 профессоров, доцентов со всей страны. В основном среди участников представлены доктора и кандидаты наук по политологии, философии, педагогике, истории, культурологии и другим специальностям. Основной целью конференции является развитие общественных наук, а также создание нового подхода в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе.