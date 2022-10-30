МИД РФ: разговор о зерновой сделке уместен после прояснения деталей атаки в Черном море

РФ в ближайшее время ожидает контактов с Турцией и ООН по зерновой сделке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия в ближайшее время проведет контакты с Турцией и ООН по теме зерновой сделки. Об этом заявил журналистам в воскресенье замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нам предстоят контакты и с ООН, и с Турцией как [с] участниками стамбульской сделки. Эти контакты будут в ближайшее время", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что в первую очередь нужно "выяснить все обстоятельства" атаки со стороны Украины на корабли Черноморского флота России. "Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, [будет уместен разговор о судьбе сделки]. Вы знаете, Россия созвала Совет Безопасности ООН. Будет обсуждаться эта проблема. Вот после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги", - отметил Руденко.

Он призвал не предугадывать события и указал, что в настоящий момент не располагает информацией по поводу обстоятельств дальнейшего пребывания российского персонала в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. "Мы объявили о приостановке [участия в сделке], не о выходе, а о приостановке", - добавил он.

В субботу в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. Ранее в военном ведомстве сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

В свою очередь, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие 4 месяца.