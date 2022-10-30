МИД РФ надеется, что саммит в Сочи позволит продвинуться к миру между Баку и Ереваном

Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что "проблем еще немало"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что трехсторонний саммит в Сочи, который состоится в понедельник, 31 октября, позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил журналистам в воскресенье замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Проблем еще немало. Я думаю, все они будут проговариваться, в том числе в ходе завтрашней встречи в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться по пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна о вероятности подписания мира до конца года, Руденко отметил, что "все может в этой жизни случиться". "И раз сказал лидер [Армении], то, наверное, у него были под этим какие-то основания так говорить", - сказал он.