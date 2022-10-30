Посольство РФ: данных о наличии россиян среди жертв обрушения моста в Индии пока нет

Количество погибших превысило 60 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Посольство России в Индии пока не располагает информацией о возможном наличии россиян среди погибших и пострадавших при обрушении моста в штате Гуджарат, дипломаты внимательно следят за развитием ситуации. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

"На данный момент не располагаем сведениями о наличии российских граждан среди жертв обрушения пешеходного моста в штате Гуджарат. Внимательно следим за развитием ситуации. Генконсульство России в Мумбаи находится в тесном контакте с местными властями", - сообщили в пресс-службе.

Вантовый мост Морби на реке Мачху в Гуджарате рухнул в вечерние часы в воскресенье. Всего на мосту в этот момент находилось около 500 человек. Спасательную операцию держит на контроле лично премьер-министр Индии Нарендра Моди, он сам выходец из этого штата.

Согласно последней информации, количество погибших превысило 60 человек. Власти не исключают, что число жертв продолжит расти.