Постпред в Женеве: Россия не будет сотрудничать со спецдокладчиком ООН по правам человека

Геннадий Гатилов назвал решение о назначении спецдокладчика антироссийским шагом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия не планирует сотрудничать со специальным докладчиком по правам человека, его назначение - это антироссийский шаг. Об этом заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Это (резолюция СПЧ ООН, учреждающая должность специального докладчика по правам человека в России - прим. ТАСС) еще один ход так называемого коллективного Запада. У них все было просчитано: сначала принять резолюцию о приостановлении участия РФ в СПЧ ООН, а потом учредить должность такого докладчика. Это исключительно антироссийский документ, не имеющий ничего общего с заботой о состоянии прав человека в РФ", - сказал он в интервью газете.

Гатилов подчеркнул, что данная резолюция направлена на то, чтобы очернить Россию за ее деятельность в области прав человека. Спецдокладчик ООН будет составлять свои доклады на основании информации, полученной от неправительственных НКО антироссийского характера. "Их сущность нам очевидна заранее, поэтому мы не планируем с таким органом никакого сотрудничества", - заявил постпред России в Женеве.

Он отметил, что докладчик пока не назначен. Это будет сделано на следующей сессии Совета ООН по правам человека в марте.

Внесенный странами Евросоюза на 51-й сессии СПЧ ООН проект антироссийской резолюции предусматривает назначение в СПЧ на один год специального докладчика по вопросу о положении дел в области прав человека в РФ. Ему предполагается поручить собирать, изучать и оценивать соответствующую информацию.