В Никарагуа назвали заслуженной победу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии

Президент страны Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо поздравили Лулу да Силву

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо направили поздравления кандидату на высший государственный пост в Бразилии от Партии трудящихся Луису Инасиу Луле да Силве с победой на завершившихся в воскресенье выборах.

"С великой радостью празднуем вашу заслуженную победу, молим бога о здоровье, силе и большой любви, чтобы вместе с энтузиазмом строить будущее <...> и продолжать вносить свой вклад в поиски мира на планете, - говорится в заявлении, распространенном правительством республики. - Счастливого начала нового этапа прав и достижений Бразилии".

Обработка 99,38% протоколов показала, что за лидера Партии трудящихся проголосовали 50,37% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару поддержали 49,13%.