Лула да Силва заявил о необходимости преодоления общественных разногласий в Бразилии

Избранный президент Бразилии отметил, что будущее правительство будет руководить страной в интересах всего общества, а не только своих избирателей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что необходимо прекратить политические распри и объединить страну.

Выступая в воскресенье перед своими сторонниками в Сан-Паулу, он пообещал, что его будущее правительство будет руководить страной в интересах всего общества, а не только своих избирателей. "Нет двух Бразилий. Мы одна нация", - сказал он. Поздравив бразильский народ с завершением очередного выборного цикла, Лула да Силва отметил, что его победа являет собой много больше, чем успех партии или коалиции. "Это победа всего демократического движения, которое сформировалось вне идеологий и частных интересов", - подчеркнул он.

По словам Лулы да Силвы, в предвыборной борьбе ему и его сторонникам противостоял "весь государственный аппарат, поставленный на службу действующему главе государства". "Как гражданин, я смог возродиться после того, как меня пытались закопать заживо", - сказал политик.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Как показала обработка 99,38% протоколов, за лидера Партии трудящихся Лулу да Силву проголосовали 50,37% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару поддержали 49,13%.