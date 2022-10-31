В Южной Корее обсуждают компенсации семьям погибших в давке иностранцев

В посольстве России в Сеуле уточнили, что южнокорейские власти определяют объем и форму помощи, которую они готовы оказать

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея и мэрия Сеула обсуждают вопрос предоставления компенсаций близким погибших в результате давки в районе Итхэвон иностранцев. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в стране.

"Они (южнокорейские власти - прим. ТАСС) сейчас решают этот вопрос. Представители мэрии Сеула встречаются с семьями погибших иностранцев и обсуждают этот вопрос", - сказал заведующий консульским отделом посольства Денис Абдрашиков. Он добавил, что южнокорейские власти сейчас определяются с объемом и формой помощи, которую они готовы оказать.

В давке во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон погибли 154 человека, в том числе 26 иностранцев из 14 стран. Погибли четыре гражданки России. Заведующий консульским отделом посольства рассказал, что родственники умерших по-разному решают вопрос с погребением. Некоторые собираются провести кремацию на территории Южной Кореи, другие намерены отправить гроб в Россию. Посольство находится на связи с семьями и оказывает необходимое содействие.

Как сообщила пресс-секретарь дипломатической миссии Ольга Глотова, национальный флаг на территории посольства России в Сеуле приспущен в связи с национальным трауром в Республике Корея, который был объявлен президентом Юн Сок Ёлем в воскресенье и продлится до 5 ноября включительно.