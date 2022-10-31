МИД РФ рассказал о поддержке Запада мошеннических кол-центров на Украине

В ведомстве отметили, что к числу стран, задействованных в схемах работы таких организаций, относятся Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Польша и Эстония

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Некоторые западные страны, в числе которых Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, проводят политику инфраструктурной поддержки функционирования украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин, чьи слова приводятся в опубликованной в понедельник статье газеты "Известия".

"В такой схеме (украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян - прим. ТАСС) задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет. Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров враждебных [для России]", - сказал Чернухин.

Россия информировала об этой ситуации Интерпол, но пока реакции не последовало, что свидетельствует о двойных стандартах этой структуры, подчеркнул Чернухин. "Они допускают использование этого инструмента в отношении РФ, но совершенно не допускают в отношении развитых европейских государств. <...> Но сейчас появляются данные о том, что "окучиваются" и польские граждане, и прибалтийские, и граждане европейских государств с помощью этой наработанной схемы", - отметил он.