Путин и Алиев проводят двусторонние переговоры в Сочи

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали двустороннюю встречу. Она проходит в понедельник в корпусе "Империал" санатория "Русь" и предваряет трехсторонний саммит, в котором также примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Путин провел беседу с Пашиняном, переговоры длились около двух часов. Президент РФ и премьер-министр Армении обсудили переговорную позицию Еревана на предстоящем трехстороннем саммите, а также вопросы российско-армянских двусторонних отношений.