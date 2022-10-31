31 октября, 14:08

Путин и Алиев проводят двусторонние переговоры в Сочи

© Kremlin.ru

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали двустороннюю встречу. Она проходит в понедельник в корпусе "Империал" санатория "Русь" и предваряет трехсторонний саммит, в котором также примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Путин провел беседу с Пашиняном, переговоры длились около двух часов. Президент РФ и премьер-министр Армении обсудили переговорную позицию Еревана на предстоящем трехстороннем саммите, а также вопросы российско-армянских двусторонних отношений. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация