В МИД РФ заявили, что страны АТР и Евразии видят преимущества сотрудничества с Москвой

Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский подчеркнул, что также развивается взаимодействие в рамках ЕАЭС и ШОС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Евразии видят преимущества сотрудничества с Россией. Об этом заявил в понедельник посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

"Укрепляется фактор многовекторности в их (стран АТР и Евразии - прим. ТАСС) политике, они видят преимущества сотрудничества с Россией и взаимодействия в рамках тех многосторонних структур и инициатив, которые были инициированы Россией и в которых Россия играет лидирующую роль", - сказал он.

При этом Барский подчеркнул, что также развивается взаимодействие в рамках ЕАЭС и ШОС. "ШОС не только не самораспустилась на фоне того, что происходит, но она обрастает новыми членами. Есть целая очередь государств, которые хотели бы стать и полноправными членами, и наблюдателями, и партнерами", - добавил он.

Дипломат также отметил значение Большого Евразийского партнерства как проекта, "который мог бы позволить реализовать запрос на объединительные тенденции в регионе". "К преимуществам нашей инициативы, конечно, относится то, что она является максимально гибкой, не предусматривает создания каких-то жестких организационных структур, форматов, которые бы ограничивали многовекторность во внешней, экономической политике государств Евразии", - указал Барский.