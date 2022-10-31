Матвиенко назвала тяжелой ситуацию с общественным транспортом во всех регионах РФ

Спикер Совета Федерации отметила, что в этой ситуации надо использовать "новые инструменты - государственно-частное партнерство, создание условий для привлечения частных инвестиций"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ситуация с городским общественным транспортом во всех регионах России очень тяжелая, надо использовать новые инструменты для привлечения инвестиций в эту отрасль, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вообще ситуация с городским общественным транспортом во всех регионах очень тяжелая. Убитый транспорт, старый, система транспортного управления хромает. И денег, ни федеральных, ни городских, для всех сразу, конечно, не хватит", - сказала Матвиенко в ходе открытого диалога с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

По ее мнению, в этой ситуации надо использовать "новые инструменты - государственно-частное партнерство, создание условий для привлечения частных инвестиций". "Наших производители троллейбусов, трамваев, автобусов, электробусов надо поддержать, они делают сейчас хорошие, качественные транспортные средства. Но если не будет заказа, то они просядут. А это рабочие места, налоги и так далее", - добавила спикер.

"Сейчас много инвесторов, которые из Лондона к нам вернулись, других мест, они ищут точки применения сил", - сказала Матвиенко. "Если они будут знать, что это государственная политика, что подключится государственный институт, типа ВЭБ.РФ, что создадут условия для вложения инвестиций, то можно быстрее решать эту транспортную проблему", - подчеркнула она.

Спикер также отметила, что развитие городского транспорта является полной ответственностью субъектов РФ, "это их полномочия". "Нужно каждый регион отработать отдельно и посмотреть, где надо электрический транспорт развивать и где [для этого] есть условия, какие другие виды транспорта [развивать], где такой возможности нет. Может, водный пассажирский транспорт и так далее", - уточнила спикер Совфеда.