Пушилин вручил Звезду Героя ДНР замкомандира батальона "Сомали" Андрею Николюку

Аналогичной награды удостоен еще один боец - командир взвода в/ч 08828 Николай Губченко

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Заместитель командира батальона "Сомали" Андрей Николюк получил Звезду Героя Донецкой Народной Республики (ДНР). Государственную награду бойцу вручил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин.

"Не всегда получается оперативно выдать присвоенные награды. Так вышло и в данном случае: вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики замкомандира в/ч 08828 Андрею Николюку. Андрей Николюк в свои 29 лет гвардии подполковник. Сам из Иловайска, начал воевать с июня 2014 года. Не раз, управляя танковым взводом, уничтожал и захватывал в боях вражескую технику", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Аналогичной награды удостоен еще один боец - командир взвода в/ч 08828 Николай Губченко.

"Николай Губченко воюет с 2016 года. Как командир взвода минометчиков качественно обеспечивает артподготовку штурмовых атак. Это неоднократно приводило к уничтожению живой силы противника до нескольких десятков человек, а также вражеской техники", - добавил врио главы.

Кроме того, по данным Пушилина, еще девять бойцов "Сомали" получили другие награды Республики: "За отвагу", "Георгиевский крест", орден Республики. Он также отметил, что награды были выписаны еще 30 сентября.