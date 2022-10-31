Путин: попытки ЕС по исключению России из различных международных форматов нереалистичны

Президент подчеркнул, что Москва поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование между Баку и Ереваном

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Встреча лидеров Армении и Азербайджана в Праге была организована Евросоюзом без участия России по понятным причинам, Запад пытается исключить ее из различных международных форматов, но это нереалистично. Об этом заявил журналистам в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Что касается встречи в Праге без участия России: почему без участия, для нас понятно, и никому объяснять не нужно. Наши европейские партнеры проводят свою политику таким образом, чтобы пытаться Россию исключить из всяких форматов. Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно. Так, например, как в этом случае", - сказал глава РФ.

Отвечая на вопрос о том, как соотносится организованная ЕС встреча в Праге 7 октября с трехсторонним саммитом в Сочи, Путин подчеркнул, что Москва поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование между Баку и Ереваном. "Мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Поэтому что касается того, как это коррелируется: коррелируется вполне, естественным образом, - отметил президент. - И мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и урегулирование".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Франции Эмманюэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам переговоров 7 октября в Праге заявили, что ЕС направит миссию на армяно-азербайджанскую границу.