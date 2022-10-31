Путин: будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса

Президент РФ заявил, что предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Будущий мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет результатом компромисса, который должен быть достигнут с обеих сторон. Об этом заявил журналистам в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"По мирному договору - его пока нет, и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны хотят, в том числе и нашей страны", - сказал он.

Российская сторона поддерживает любые усилия, которые направлены на урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном, сказал Путин.

"Мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Поэтому что касается того, как это [встреча лидеров Армении и Азербайджана в Праге 7 октября] коррелируется: коррелируется вполне, естественным образом, - сказал президент, отвечая на вопрос о том, как соотносится организованная ЕС встреча в Праге с трехсторонним саммитом в Сочи. - И мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и урегулирование".

Непубличные обсуждения

Россия, Армения и Азербайджан продолжат работу над несогласованными вопросами по трехстороннему заявлению по итогам саммита в Сочи в закрытом формате, не нужно заострять на них внимание, сказал Путин.

"Что касается вопросов, которые не удалось согласовать. Можно ли об этом сказать? Можно, но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности, а нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования", - сказал глава российского государства, отвечая на просьбу озвучить моменты, которые не удалось согласовать в трехстороннем заявлении по итогам саммита в Сочи.

"Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон, и я не считаю себя вправе выпячивать без согласования с партнерами", - заключил Путин.

Демаркация границы

Предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены, уточнил президент.

"Демаркация, делимитация границ - это важнейший вопрос, <…> с этим согласен. Мы сегодня действительно много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден. Если внимательно прочитать сегодняшнее заявление, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты", - сказал он.

РФ готова предоставить самые точные карты еще советского Генштаба для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана, сказал Путин. "Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты еще Генерального штаба Советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем. И [мы] готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились о том, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены", - сказал Путин.

Миротворцы

"Что касается миротворцев, то это прописано в нашем совместном заявлении в ноябре 2020 года, когда был прекращен конфликт. Здесь добавить нечего, - сказал он. - Мы об этом (о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе - прим. ТАСС) говорили. Но для этого нужна наша совместная договоренность".

По словам Путина, решение о продлении мандата российских миротворцев зависит от других вопросов - о возможном заключении мирного договора и делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. "Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах, он по-другому будет стоять. Если не решены или [решены] в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента", - пояснил президент, уточнив, что Армения и Азербайджан "выразили слова благодарности России" за работу на территории Нагорного Карабаха.

История конфликта

29 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он был готов подписать на трехсторонней встрече в Сочи документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до 20 лет. Глава армянского кабмина отмечал также, что он не может решить вопрос продления мандата самостоятельно, так как это трехсторонний документ.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий на этой территории.

Через несколько месяцев, 11 января, лидеры трех стран собрались в Москве в очном формате. Переговоры оказались результативными - было согласовано создание рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая концентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.