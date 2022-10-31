Путин посоветуется с юристами о необходимости указа об окончании частичной мобилизации

Президент заявил, что не задумывался над этим

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник в беседе с журналистами отметил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в стране. При этом, подчеркнул глава государства, сама частичная мобилизация завершена.

"Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация - прим. ТАСС) завершена. Но она завершена, точка поставлена", - сказал он.

Он пояснил, что мобилизация была объявлена указом, "потому что по-другому по закону невозможно". "Было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно. А сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить", - сказал Путин.

По его словам, Минобороны "первоначально вообще гораздо меньшую цифру [по числу призыва] называло, но потом, в конце концов, пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тыс. человек".

"Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе. 41 тыс. [из 300 тыс. мобилизованных] находятся в боевых порядках вооруженных сил. Это значит, что 259 тыс., часть из них, находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание. Остальная часть на полигонах находится. То есть почти 260 тыс. человек вообще не участвуют в боевых действиях, проходят подготовку в той или иной степени. На этом мобилизация завершена", - подытожил президент.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил Путину о завершении частичной мобилизации в стране, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.