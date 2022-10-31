Путин сообщил, что "Газпром" исследовал места взрывов на "Северных потоках"

Президент назвал очевидным терактом взрывы на "Северных потоках"

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Газпром" была допущена к обследованию мест взрывов на "Северных потоках" и уже обнаружила соответствующие повреждения газопроводов. Об этом заявил в понедельник журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Мне сегодня [глава "Газпрома" Алексей] Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва", - сказал российский лидер.

По его словам, были обнаружены две воронки - три и пять метров глубиной. "Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров", - добавил он.

"Это очевидный теракт, очевидный", - подчеркнул в этой связи Путин.

"Этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону. Как раз в сторону "Северного потока - 2", который тоже оказался поврежден, видимо, этим взрывом и осколками, остатками этой трубы", - сказал президент РФ. "Нам трудно это контролировать, потому что это все в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", - добавил он.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов". Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм, затем зафиксировали еще две на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания газопроводов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам". Путин ранее заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".