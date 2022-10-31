Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий от Киева по коридору безопасности

Россия и Турция согласны в том, что ООН и Западу необходимо принять дополнительные меры для реализации части зерновой сделки, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости получить от Киева гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России, чтобы обсуждать возобновление движения судов в рамках зерновой сделки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора министров.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополь. В ходе беседы Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации. Только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой", - отметили в МИД РФ.

Как указали в ведомстве, стороны согласились в том, что ООН и Западу необходимо принять дополнительные меры по реализации части зерновой сделки, "касающейся российских удобрений и сельхозпродукции". Кроме этого, министры обсудили шаги по содействию стабилизации на Южном Кавказе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что из-за теракта 29 октября, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". Атака, по данным военного ведомства, была совершена с помощью девяти беспилотных летательных аппаратов и семи автономных морских беспилотных аппаратов.