Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Саммит будет проходить под председательством Китая в формате видеосвязи

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник примет участие в XXI заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие будет проходить под председательством Китая в формате видеосвязи.

Повестка встречи

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, главы правительств обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Так, на заседании будет обсуждаться углубление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с учетом итогов сентябрьского саммита объединения в Самарканде (Узбекистан). В повестке в том числе реализация программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. Особое внимание будет уделено развитию концептуальных и программных документов в области торговли и инвестиций, "умного сельского хозяйства", искусственного интеллекта, промышленности, энергетики, высоких технологий. Стороны определят дальнейшие шаги по переводу этих договоренностей в практическую плоскость.

Главы правительств планируют обсудить увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Также будут рассмотрены конкретные шаги по запуску работы по утвержденной главами государств ШОС "дорожной карте".

Участники встречи заслушают отчеты руководителей постоянно действующих органов организации - Делового совета и Межбанковского объединения. Предполагается рассмотреть ряд финансовых и организационных вопросов, а также утвердить бюджет ШОС на 2023 год.

Согласованные позиции государств найдут отражение в итоговом Совместном коммюнике.

Участники встречи

Заседание будет проходить под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. В нем также примут участие главы правительств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан будут представлены министрами иностранных дел. Государства-наблюдатели Белоруссия, Иран и Монголия также подключатся к работе. По приглашению председательствующего в заседании Китая в нем примет участие Туркмения.

В заседании также примут участие генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры организации Руслан Мирзаев, главы Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, а также представители Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН и других международных и региональных организаций.

Это будет первое организованное властями КНР крупное внешнеполитическое мероприятие после завершения XX съезда Коммунистической партии Китая, который проходил с 16 по 22 октября.

В предстоящем году председательствовать в Совете глав правительств ШОС будет Киргизия.

Ожидания от встречи

Как отметил накануне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, с момента основания ШОС содействовала развитию сотрудничества между странами-участницами в различных сферах и "сыграла важную роль в поддержании безопасности и стабильности на евразийском пространстве".

"Мир сталкивается с беспрецедентными за столетие вызовами и пандемией, а также с замедлением экономики. Надежда стран региона заключается в том, что ШОС сможет продемонстрировать сильное чувство ответственности и внести еще больший вклад в защиту национальной безопасности и интересов развития", - указал он.

Как подчеркнул дипломат, в ходе заседания премьер Госсовета КНР намерен обсудить со своими коллегами реализацию итогов саммита ШОС в Самарканде, углубление сотрудничества в рамках организации в области безопасности, экономики и культуры, а также рассмотреть различные варианты взаимовыгодного взаимодействия.

"Мы уверены, что предстоящая встреча сыграет активную роль в оказании помощи государствам в реагировании на все риски и вызовы, будет содействовать восстановлению экономики и развития и принесет выгоду государствам и народам региона", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Председательство Индии

По итогам саммита ШОС в Самарканде в сентябре Узбекистан передал Индии председательство в организации. Как сообщил МИД Индии накануне заседания, Нью-Дели продолжает активно участвовать в различных мероприятиях ШОС, а также в других форматах многостороннего сотрудничества в рамках организации.

В сентябре на саммите ШОС в Самарканде премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что Нью-Дели выступает за развитие сотрудничества в рамках ШОС и выступил с рядом инициатив, которые страна предлагает для объединения. Глава правительства Индии предложил создать новую группу в ШОС по стартапам и инновациям для обмена опытом в этой сфере предпринимательской деятельности. Моди также отметил, что Индия выступает за расширение сотрудничества по традиционной медицине в рамках объединения и предложил провести фестиваль проса.

История ШОС

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - имеют статус государства-наблюдателя. Кроме того, несколько стран являются партнерами по диалогу - это Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

На прошедшем 15-16 сентября саммите ШОС в Самарканде лидеры организации подписали меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС, после этого Иран выполнит соответствующие обязательства и завершит официальную процедуру вступления. Также на саммите начался процесс оформления членства в организации Белоруссии.

Кроме того, в Самарканде принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.