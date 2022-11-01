О переговорах по Карабаху, зерновой сделке и точке в мобилизации. Что говорил Путин в Сочи

Президент также назвал взрывы на "Северных потоках" "очевидным терактом"

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Работа над вопросами, которые не были согласованы для трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении, будет продолжена в закрытом режиме, сообщил в понедельник журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Сочи. По словам российского лидера, предпосылки для делимитации и демаркации границы найти удалось.

Президент также заявил, что в мобилизации в России "точка поставлена", зерновая сделка приостановлена до новых гарантий со стороны Украины, а взрывы на "Северных потоках" стали "очевидным терактом".

ТАСС собрал основные заявления Путина в Сочи.

О переговорах по Карабаху

Россия поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Вопросы, которые не удалось согласовать с Сочи, являются "очень тонкими и чувствительными". Заострять на них внимание прессы и общественности не нужно, "нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования".

Мирного договора между Баку и Ереваном пока нет, и "преждевременно говорить об основных составляющих документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов". Предварительные предпосылки для делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены, и Россия готова для решения вопросы предоставить "самые точные карты" еще советского Генштаба.

Вопрос продления мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе зависит от дальнейших переговоров.

О завершении мобилизации в РФ

Мобилизация была объявлена указом, "потому что по-другому по закону невозможно": "Было сделано это по предложению министерства обороны <...>. А сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить".

Необходимость отдельного указа о завершении частичной мобилизации нужно обсудить с юристами: "Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. <...> Но она [мобилизация] завершена, точка поставлена".

О зерновой сделке

РФ пошла на зерновую сделку в интересах беднейших стран, однако туда попадает только 3-4% поставляемого по этому соглашению зерна.

Москва решила приостановить участие в сделке из-за угрозы для гуманитарного коридора, по которому вывозится зерно. В частности, частично этим коридором воспользовались украинские военные для атаки кораблей и гражданских судов в Севастополе.

Россия заявила не о прекращении, а о приостановке участия в зерновой сделке. Украина теперь должна гарантировать, что угроз для судов в гуманитарном коридоре не будет.

О мирных переговорах с Украиной

"Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит".

Для достижения соглашения нужно "сесть за стол переговоров и договариваться". "Вот мы с ними в Стамбуле договорились - они взяли, потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить".

О газовом хабе в Турции

Россия выбрала Турцию в качестве возможного хаба для поставок газа в Европу, потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. А покупатели российского газа "есть всегда", потребителей много.

О взрыве на "Северных потоках"

Компания "Газпром" впервые была допущена к обследованию мест взрывов на "Северных потоках" и обнаружила, что "вырвало трубу длиной 40 метров", а "всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров": "Это очевидный теракт, очевидный".

Заявления, что газопроводы могла подорвать сама Москва, являются чушью: "Такой бредятины трудно себе представить".

О поездке на саммиты G20 и АТЭС

"Нет, пока эти решения не приняты".