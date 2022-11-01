Путин встретится с губернатором Краснодарского края

Также у президента может состояться международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока планируется, сегодня и завтра [президент] остается в Сочи, работает из Сочи. Сегодня у него будет с докладом по делам Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор. Доклад будет во второй половине дня", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что также во второй половине дня у Путина может состояться международный телефонный разговор.

В остальном у главы государства запланированы мероприятия непубличного характера, заключил Песков.