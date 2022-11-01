1 ноября, 15:41,
обновлено 1 ноября, 15:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Путин и Эрдоган обсудили итоги трехстороннего саммита по Карабаху

Трехсторонняя встреча прошла 31 октября в Сочи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили итоги прошедшей 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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"Обсуждены итоги прошедшей 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента Российской Федерации с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - сообщила пресс-служба Кремля во вторник. 

Теги:
АзербайджанАрменияТурцияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп ТайипПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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