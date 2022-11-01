Мэр Донецка сообщил о прямом попадании снаряда в детский сад в городе

Алексей Кулемзин добавил, что масштабы разрушений устанавливаются

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Прямое попадание украинского снаряда в здание детского сада зафиксировано в Донецке, устанавливается степень разрушений, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале во вторник.

"По поступившей информации, украинские каратели снова обстреляли Петровский район Донецка. Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской. Масштабы разрушений устанавливаются", - написал Кулемзин.

Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрелов выбиты стекла в частном доме в Петровском районе. Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировал запуск четырех снарядов калибра 152 мм в этом направлении со стороны вооруженных формирований Украины.