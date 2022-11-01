Россия представила в ООН фильм о работе военных корреспондентов в ходе операции на Украине

Постпред РФ при организации Василий Небензя подчеркнул важность деятельности военных журналистов, которая позволяет рассеять "информационную завесу"

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ООН организовало во вторник на площадке всемирной организации презентацию фильма "Военкоры" о работе военных журналистов в ходе специальной военной операции на Украине, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса и иностранных СМИ. Фильм создан телеканалом RT и показывает ежедневную работу корреспондентов и блогеров в зоне боевых действий.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул важность деятельности военных журналистов, которая позволяет рассеять "информационную завесу", устроенную западными странами.

"Военные корреспонденты являются важным инструментом транспарентности в вооруженных конфликтах. Именно их тяжелая и опасная работа позволяет рассеять дымовую информационную завесу, донести до мировой общественности реальную ситуацию на земле, привлечь внимание к гуманитарным аспектам и даже предать огласке военные преступления, - отметил Небензя. - В этой связи считаем абсолютно недопустимым попытки США и их союзников по НАТО оказывать давление на военных корреспондентов, ущемляя их право на свободу слова путем введения против них односторонних персональных санкций". По словам дипломата, правда в таких ситуациях становится первой жертвой. "ООН должна сделать все возможное для защиты тех, кто ее отстаивает", - подчеркнул он.

"Где бы ни оказались наши военные корреспонденты, они неизменно поддерживают высокие стандарты профессиональной журналистики, обеспечивая беспристрастный и непредвзятый взгляд на происходящее", - обратил внимание Небензя. Дипломат с сожалением констатировал, что данная работа всегда сопряжена в высоким риском для жизни.

Охота Киева на журналистов

Как рассказал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, подключившийся по видеосвязи к показу фильма прямо из зоны ведения спецоперации, он вместе с коллегами готов предоставить ООН все собранные ими в ходе работы данные в полном объеме. "Если в ООН какая-либо структура заинтересуется этими данными, то, конечно, мы предоставим их в полном объеме. Необходимо оперировать отрезком не только последнего года, а надо собирать все факты, начиная с 2014 года", - отметил он.

По словам Поддубного, для киевских властей "неугодные им репортеры, в том числе не только российские, здесь стали настоящей законной целью". "Более того, Киев позволяет объявить настоящую охоту на российских военных корреспондентов, за убийство которых предлагают денежное вознаграждение", - указал журналист.

Поддубный назвал введение Западом персональных санкций в отношении российских журналистов индульгенцией Киеву.

Изменение стандартов

Автор идеи фильма Руслан Гусаров обратил внимание на методы дезинформации, которыми пользуются некоторые западные СМИ. Гусаров рассказал, как во время агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году западные СМИ "воровали" видеоряд российского ТВ, подписывая, что на экране не атакованный Цхинвал, а грузинский Гори.

Отвечая на вопрос ТАСС о восприятии за рубежом работы российских корреспондентов и изложенных ими реальных фактов, Гусаров отметил, что изменения есть. "Мы видим изменения, что стандарты журналистики придется пересматривать. <…> Кураторы Киева не хотят это обсуждать. Речь не только о журналистах из России, - отметил он. - Надеюсь, что наш фильм отчасти позволит обратить внимание на эти вопросы".

По словам режиссера документальной картины Артема Сомова, ее целью является показать, "через что проходят корреспонденты, чтобы донести ту информацию, ради которой они приехали".

Лента выйдет на большие экраны в конце года.