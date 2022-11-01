МИД РФ: кураторы Киева должны понять, что провокации с зерновой сделкой больше не пройдут

Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что киевский режим "под покровом гуманитарной операции пытался нанести удар по российским кораблям, которые обеспечивали, гарантировали продовольственную сделку"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Необходимо дать понять западным кураторам Киева, что провокации, подобные атаке, произошедшей в субботу на задействованные в зерновой сделке российские суда в Черном море, больше не пройдут. Об этом во вторник в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации больше не пройдут", - сказала Захарова. Она отметила, что атака на российские суда - "это уже не провокации, а террористический акт".

Официальный представитель министерства напомнила, что киевский режим "под покровом гуманитарной операции пытался нанести удар по российским кораблям, которые обеспечивали, гарантировали продовольственную сделку". Она заявила, что необходимо получить гарантии от "всех, кто подписался под этой сделкой". "И в первую очередь от Организации Объединенных Наций, которая выполняла функции посредника и гаранта", - подчеркнула Захарова.