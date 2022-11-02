В Совете Федерации установили флаги четырех новых регионов

Церемония прошла в преддверии Дня народного единства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальные символы новых субъектов РФ - Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонский областей - установлены на аллее флагов в Совете Федерации, передает корреспондент ТАСС.

Флаги установили солдаты роты почетного караула. Церемония прошла в преддверии Дня народного единства.

"Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области являются полноценными субъектами РФ. Нас теперь 89. По сложившейся традиции их флаги теперь займут свое законное место в галерее флагов палаты регионов", - сказала на торжественной церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, символично то, что церемония прошла в преддверии "праздника, который объединяет всех жителей многонациональной страны и напоминает о важнейших страницах российской истории". "Не сомневаюсь, что воссоединение Донбасса, Запорожья и Херсонщины с Россией на века войдет в летопись истории нашего Отечества как очень важное, очень радостное и долгожданное событие. Путь домой для четырех новых субъектов Федерации был непростым: долгие годы миллионы наших соотечественников, наших людей по языку, культуре, вере вынуждены были жить в чуждом для них по духу государстве, которое требовало от них отречься от своей истории, своей национальной идентичности, своего родного языка, своей культуры, а за отказ сделать это государство жестко и беспощадно карало людей", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что воля людей и их тяга к Родине оказались сильнее любых угроз. "На референдумах жители регионов однозначно высказались за вхождение в состав России. Флаги, стоящие за моей спиной, являются символом в том числе и этого открытого и независимого выбора", - отметила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента попросила сенаторов оказать полное содействие новым регионам. "Работы предстоит действительно очень много, к ней нужно отнестись максимально внимательно, максимально ответственно, неформально. И принимать ее не как дополнительную служебную нагрузку, а как выполнение нашего морального долга. Это касается и законодательной деятельности, и интеграции в правовую систему России, оказания гуманитарной помощи людям", - обратилась она к коллегам.

Неотъемлемая часть страны

Матвиенко обратилась и к жителям новых регионов России. "Вы многое пережили, через многое прошли, заплатили горькую цену за возможность выбирать свое будущее и показали всем пример стойкости, веры в себя и верности своим ценностям и свои идеалам. Теперь вы - неотъемлемая часть большой, сильной страны. Я уверена, что близок тот день, когда ваши тяготы полностью прекратятся, а спокойная, мирная жизнь снова вернется в ваши дома. Мы обязательно все вместе, всем миром отстроим города, проложим дороги, восстановим экономику, наладим достойную жизнь для новых граждан России", - заверила спикер СФ.

Церемония завершилась гимном Российской Федерации.

Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области в октябре были включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. Основанием для принятия новых регионов в состав РФ являются результаты проведенных с 23 по 27 сентября референдумов, договоры между Россией, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии их в состав РФ и образовании новых субъектов. Это решение поддержали 87,05% проголосовавших в Херсонской области, 93,11% - в Запорожской области, 99,23% - в ДНР, 98,42% - в ЛНР.