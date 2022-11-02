Хуснуллин сообщил, когда начнется восстановление Северодонецка

Вице-премьер подчеркнул, что для начала работ все готово

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Восстановление Северодонецка начнется сразу после стабилизации оперативной обстановки. Для начала работ все готово, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"Пока у нас оперативная обстановка корректирует наши планы. Например, мы если планировали в Северодонецке [начать восстановление] - работа по Северодонецкой агломерации - пока мы там не работаем над восстановлением, потому что не позволяет оперативная обстановка. В то же время мы полностью готовы, сделали расчеты. Как только появится возможность, мы приступим активно к восстановлению", - сказал Хуснуллин.