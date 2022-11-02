Пушилин: перекрытие дороги Марьинка - Угледар позволит перерезать пути снабжения ВСУ

Врио главы ДНР ранее также отметил успехи союзных сил на марьинском направлении

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Перекрытие дороги, соединяющей Марьинку с Угледаром, позволит перерезать пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Наши подразделения продолжают продвижение. Продолжаются бои за Павловку. В районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение наших сил. Также мы прекрасно понимаем, что [,если] перерезать достаточно серьезный и важный узел, то есть перерезать дорогу, соединяющую Марьинку и Угледар, <...> противник понесет серьезные потери: по сути, будут перерезаны пути снабжения", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Пушилин также отметил успехи союзных сил на марьинском направлении, уточнив, что бои осложнены выстроенными ВСУ укреплениями. По его словам, на данный момент моральный настрой бойцов ВСУ находится на низком уровне, о чем свидетельствуют показания украинских военнопленных.