Захарова: отправкой наемников Запад закрепил себя как сторону украинского кризиса

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, подобное содействие стран Запада ведет к затягиванию боевых действий

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Об этом в ходе брифинга в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобное содействие стран Запада <...> ведет к затягиванию боевых действий и повышает степень их вовлеченности в происходящее на Украине, закрепляя их в статусе стороны конфликта", - сказала она.

По словам Захаровой, за восемь месяцев вооруженного конфликта усилиями западных стран было рекрутировано свыше 8 тыс. иностранных наемников. "Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тыс. иностранных боевиков были уничтожены, столько же вернулись домой", - добавила официальный представитель МИД РФ.