Лавров проведет 11 ноября заседание Совета глав субъектов России

Главной темой повестки заседания станут "особенности международного и межрегионального сотрудничества субъектов Федерации в условиях новой геополитической обстановки"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета глав субъектов России состоится 11 ноября в особняке МИД России под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 ноября в особняке министерства иностранных дел России под председательством министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова состоится 39-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России", - сообщила дипломат.

Главной темой повестки заседания станут "особенности международного и межрегионального сотрудничества субъектов Федерации в условиях новой геополитической обстановки", подчеркнула Захарова. "Вызовы, с которыми сталкивается наша страна сегодня приобретают совершенно новое качество. Коллективный Запад развязал против России настоящую гибридную войну. В этих условиях назрела необходимость пересмотра подходов к международному межрегиональному сотрудничеству, - отметила дипломат. - Если говорить в целом о цели данного мероприятия, ее можно сформулировать как обсуждение и формулирование шагов по перенастройке международных внешнеэкономических связей субъектов Федерации в соответствии с переориентацией внешнеполитических приоритетов".

В заседании примут участие губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента, федеральных органов, исполнительной власти. "По итогам заседания планируется выработать нацеленные на достижение практических результатов рекомендации", - добавила Захарова.