Джабаров заявил, что сенаторы благодарны Туркмении за независимую внешнюю политику

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам также подчеркнул, что Туркмения вносит большой вклад в развитие сотрудничества между парламентариями государств

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские парламентарии высоко ценят независимую внешнюю политику Туркмении и истинный нейтралитет в международных вопросах. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на встрече с коллегами из парламента Туркменистана.

"Мы, российские парламентарии, очень высоко ценим проводимую Туркменистаном независимую внешнюю политику. Это истинный нейтралитет. Он отличается от двусмысленных позиций, которые ведут некоторые западные государства, считающие себя нейтральными, и, к сожалению, некоторые наши партнеры даже по СНГ", - сказал сенатор в ходе встречи.

Он также подчеркнул, что Туркмения вносит большой вклад в развитие сотрудничества между парламентариями государств.

В свою очередь глава комитета Григорий Карасин высказал удовлетворение уровнем взаимодействия России и Туркмении в Генассамблее ООН, "в основе которого лежит совпадение или близость подходов ко многим вопросам на повестке дня этого органа". "Весьма признательны за то, что туркменистанская сторона традиционно поддерживает большинство российских резолюций и становится соавтором некоторых из них. Речь идет об инициативах о борьбе с героизацией нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности, о дальнейших практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, а также о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной информационной безопасности", - сказал глава комитета СФ.

Он убежден, что страны "продолжат плотную координацию по всем важным вопросам, обсуждаемым на площадке всемирной организации с учетом стратегического характера российско-туркменистанских отношений". "В международных делах мы являемся единомышленниками, исповедуем одни и те же подходы и готовы к плотному взаимодействию", - заключил Карасин.