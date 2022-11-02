МИД РФ: США стали аутсайдерами сферы мирного атома, деньги минуют отрасль и идут Киеву

Утеряны как производство, так и инженерная школа, отметила официальный представитель ведомства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вашингтон скатился в аутсайдеры в области атомной энергетики, а финансовые вливания продолжают уходить мимо отрасли в поддержку киевского режима. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда-то Вашингтон был безусловным лидером в области атомной энергетики. Об этом говорит как количество атомных энергоблоков, построенных в США, так и число АЭС, возведенных во всем мире по американским проектам и технологиям. Но это все в прошлом. В настоящий момент США в данной области, скорее, в числе аутсайдеров (отстающих - прим. ТАСС). Утеряны как производство, так и инженерная школа", - отметила дипломат.

Захарова напомнила, что в условиях реализуемой задачи по декарбонизации энергетики Белый дом решил "вновь восстанавливать ядерную отрасль", что требует существенных финансовых вливаний, а при нормальной рыночной конкуренции для получения отдачи от этих инвестиций необходимо время. "Однако честная экономическая конкуренция, как мы теперь понимаем, не для Соединенных Штатов Америки. Она противоречит духу американской исключительности", - подчеркнула она.

Представитель МИД рекомендовала тем, кто стремится развивать мирный атом в США и изыскивает финансирование, взять калькулятор и подсчитать, сколько средств американских налогоплательщиков ушло на поддержку киевского режима. "Это не миллионы, это миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов. А к этой сумме, более чем внушительной, добавьте все те миллиарды, о которых официально говорили в Белом доме, Госдепартаменте США [и которые] потрачены на смену режима на Украине, что и привело к активной фазе противостояния внутриукраинского конфликта и дальше вылилось в сегодняшнюю ситуацию. Сумма получится просто зашкаливающей, - заявила Захарова. - Этих денег с лихвой хватило бы Соединенным Штатам Америки, чтобы их мирная атомная энергетика воспрянула духом и стала передовой".