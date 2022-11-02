Захарова: Россия не ждет от Запада помощи в налаживании переговоров с Украиной

По словам дипломата, российские эксперты поддерживают диалог даже в самых сложных и противоречивых ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия не рассчитывает на то, что Запад может уговорить или заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, а исходит из реального положения дел и собственных целей и задач. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы никогда не закрываем дверь и всегда открыты к любым видам переговоров, - отметила она. - Наши эксперты поддерживают диалог даже в самых сложных и противоречивых ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение, но при этом мы опираемся на ситуацию на земле, на свои цели и задачи, на национальные интересы".

Коснувшись позиции западных стран, официальный представитель российского дипведомства констатировала их непоследовательность и "отсутствие единства, какой-либо сплоченности в рядах". "Мы видим, как день ото дня меняется тональность у коллективного Запада: то они за переговоры, то за решение всех вопросов на поле боя, то за окончательную и безоговорочную победу, то опять за переговоры, то за мир, то вообще против РФ, и все тут", - подчеркнула Захарова.