Захарова назвала реальной и крайне опасной угрозу ядерного терроризма со стороны Киева

Директор департамента информации и печати МИД РФ также заявила, что российская сторона "с нетерпением ждет результатов посещения украинских объектов инспекторами МАГАТЭ"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия считает реальной угрозу ядерного терроризма со стороны киевского режима и предупреждает об опасности создавшейся ситуации. Об этом заявила в среду на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна", - отметила она.

Коснувшись вопроса о том, примет ли Москва выводы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые по запросу Киева приступили к проверке двух ядерных объектов на Украине и вскоре намерены завершить ее, официальный представитель дипведомства подчеркнула, что российская сторона "с нетерпением ждет результатов посещения украинских объектов инспекторами МАГАТЭ" и выскажется на этот счет после того, как получит и изучит соответствующий доклад генерального директора агентства Рафаэля Гросси.