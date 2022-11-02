Володин пригласил Бердымухамедова на совещание глав парламентов стран Каспийского региона

Спикер Госдумы рассказал, что обсуждал тему проведения такого межпарламентского форума с коллегами из Азербайджана

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и предложил ему принять участие в совещании глав парламентов стран Каспийского региона в Баку в следующем году. Об этом в среду сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Вячеслав Володин предложил председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову принять участие в совещании глав парламентов стран Каспийского региона, чтобы обсудить ключевые вопросы межрегионального сотрудничества. <…> Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поддержал предложение", - отмечается в сообщении.

Володин сказал, что обсуждал тему проведения такого межпарламентского форума с коллегами из Азербайджана. "В планах, если вы поддержите, встретиться в формате совещания председателей парламентов стран бассейна Каспийского моря в следующем году в Баку, чтобы обсудить вопросы развития отношений в рамках парламентского измерения", - обратился Володин к Бердымухамедову. "Это очень правильный подход. Нужно конкретизировать наши форматы работы, законодательную базу", - сказал Бердымухамедов, слова которого приводятся в сообщении.

Бердымухамедов также отметил, что в Туркменистане большое внимание уделяется русскому языку, "начиная с детского сада и заканчивая университетом". "Мы были бы рады вместе с вами в следующем году заложить фундамент нового университета. Здесь нужна ваша помощь по изучению правовых вопросов, а также какие факультеты, направления, специальности необходимы", - обратился Бердымухамедов к Володину. Спикер Госдумы принял приглашение.

В ходе встречи Володин также отметил, что это "первый в истории визит председателя парламента Туркменистана в Государственную думу". При этом Бердымухамедов посещал Госдуму в 2009 году в должности президента. Спикер Госдумы подчеркнул, что опыт Бердымухамедова и его дружба с президентом России Владимиром Путиным - "залог тесных контактов и взаимопонимания между двумя странами". "Рассчитываем, что ваш визит даст хороший импульс развитию отношений между парламентами России и Туркменистана", - подчеркнул Володин.