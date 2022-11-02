Захарова: Россия ждет от Украины четких сигналов о стремлении возобновить переговоры

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, российское руководство "всегда было привержено дипломатическим методам разрешения конфликта"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва по-прежнему ждет от Киева явных сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-прежнему ждем от киевского режима ясных, недвусмысленных сигналов о своем стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле", - отметила дипломат, комментируя возможности и перспективы переговорного процесса с Украиной.

При этом, по словам Захаровой, в Москве полагают, что было бы неправильно сейчас говорить о каких-то позициях сторон. "Пусть они сами определятся, они блокируют себе переговоры или не блокируют, - продолжила она. - [Пусть] согласуют свою позицию с Брюсселем, Вашингтоном и Лондоном, потому что невозможно слышать из Госдепартамента США бесконечные сетования, что Россия якобы не готова к переговорам, при этом как будто они не видят, что законодательно киевский режим сам себе заблокировал переговоры с Россией".

Как подчеркнула официальный представитель МИД, российское руководство "всегда было привержено дипломатическим методам разрешения конфликта". "Сегодня мы также готовы к использованию этого метода, но еще раз говорю: мы не можем не видеть реальности и не реагировать на нее", - резюмировала она.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.