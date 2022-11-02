Медведев предупредил диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь

Зампредседателя Совета безопасности РФ подчеркнул, что "это вопрос выбора средств защиты интересов людей, государства и общества"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что мораторий на смертную казнь в стране при необходимости "может быть преодолен". Политик упомянул об этом, комментируя в среду проукраинские диверсии.

"В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно, - написал он в своем Telegram-канале. - Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества".