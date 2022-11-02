2 ноября, 13:31,
обновлено 2 ноября, 13:57

МИД РФ: Россия выступает за более устойчивую архитектуру международной безопасности

В ведомстве также заявили о необходимости соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва продолжает выступать за формирование обновленной архитектуры международной безопасности, говорится в распространенном в среду МИД РФ заявлении о предотвращении ядерной войны.

"Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. 

Теги:
Россия
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