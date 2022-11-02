МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Москва при осуществлении политики в области ядерного сдерживания строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, заявили в дипведомстве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва убеждена, что в нынешней турбулентной ситуации первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав, говорится в распространенном в среду на сайте МИД РФ заявлении о предотвращении ядерной войны.

В документе подчеркивается, что Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и одной из ядерных держав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности.

"Россия исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и пониманий в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, снижения стратегических рисков и угрозы международных инцидентов и конфликтов, чреватых эскалацией на ядерный уровень. В полной мере подтверждаем приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года. Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав", - говорится в документе.

Москва призывает страны ядерной "пятерки" отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с оружием массового уничтожения (ОМУ).

"Призываем другие страны ядерной "пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям", - говорится в документе.

Москва продолжает выступать за формирование обновленной архитектуры международной безопасности, сообщили в МИД РФ.

Недопустимость ядерной войны

Москва при осуществлении политики в области ядерного сдерживания строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, заявили в МИД РФ.

"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении.

Реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой находится само существование государства.

"Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в заявлении.