В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Новобахмутовке 15 снарядов из РСЗО "Град"

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделения украинской армии в среду днем выпустили по селу Новобахмутовка в ДНР 15 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) <...> [по] населенному пункту Новобахмутовка выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.