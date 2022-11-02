2 ноября, 14:54 Военная операция на Украине

Песков сообщил, что Путин на рабочих встречах слышит разные точки зрения по спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера назвал неверной информацию о том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с президентом якобы раскритиковал действия российских генералов в ходе СВО