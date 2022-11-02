Песков сообщил, что Путин на рабочих встречах слышит разные точки зрения по спецоперации

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Участники встреч с президентом России Владимиром Путиным выражают различные мнения в отношении специальной военной операции.
Об этом заявил телеканалу CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее канал со ссылкой на источники распространил утверждение, что российский бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с Путиным якобы раскритиковал действия российских генералов в ходе СВО. "Эта информация в корне неверна, - приводит в среду CNN слова Пескова. - Президент Путин проводит встречи по специальной военной операции на регулярной основе, и все участники выражают различные точки зрения в рабочем порядке".