2 ноября, 14:54
Военная операция на Украине

Песков сообщил, что Путин на рабочих встречах слышит разные точки зрения по спецоперации

Песков сообщил, что Путин на рабочих встречах слышит разные точки зрения по спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера назвал неверной информацию о том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с президентом якобы раскритиковал действия российских генералов в ходе СВО

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Участники встреч с президентом России Владимиром Путиным выражают различные мнения в отношении специальной военной операции. 

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Об этом заявил телеканалу CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее канал со ссылкой на источники распространил утверждение, что российский бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с Путиным якобы раскритиковал действия российских генералов в ходе СВО. "Эта информация в корне неверна, - приводит в среду CNN слова Пескова. - Президент Путин проводит встречи по специальной военной операции на регулярной основе, и все участники выражают различные точки зрения в рабочем порядке". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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