2 ноября, 16:00,
обновлено 2 ноября, 16:23
Военная операция на Украине

Путин назвал поддержку участников СВО святой обязанностью властей

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ пояснил, что это касается всех военнослужащих

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Поддержка военных, участвующих в спецоперации, - это святая обязанность российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

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Глава государства пояснил, что это касается всех военнослужащих, в том числе и тех, кто только начинает принимать участие в СВО в рамках мобилизации. "Нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям, - распорядился президент. - Поддержка этих людей - святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального".

Заслушав доклад Развожаева о шефской помощи новым регионам и поддержке военнослужащих, Путин поблагодарил команду губернатора за эту работу. "Надо, безусловно, поддерживать всех наших коллег и жителей новых российских территорий, без всякого сомнения. И не менее, а, может быть, даже и более важное направление работы - это поддержка всех наших бойцов, воинов, всех наших ребят, которые исполняют свой гражданский, воинский долг в ходе специальной военной операции", - подчеркнул он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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