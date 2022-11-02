Эвакуация с правобережной части Херсонской области завершена

Власти региона приняли решение ограничить движение транспорта через Днепр

ХЕРСОН, 2 ноября. /ТАСС/. Эвакуация гражданского населения с правобережной части Херсонской области завершена, власти региона приняли решение ограничить движение транспорта через Днепр. Об этом в среду сообщили в администрации региона.

"В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации. Отмечается, что запрет на пересечение Днепра распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Прекращает свою работу и понтонная переправа.